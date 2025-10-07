Luisa Asteggiano scarcerato il compagno Ivan Sauna L’avvocato | Deceduta per cause naturali

Luisa Asteggiano non sarebbe morta a causa di “un atto violento”. Lo dichiara la Guardia Civil, citata da Diario De Ibiza, al termine dell’autopsia. La 45enne è stata trovata senza vita in un appartamento a Es Pujolsa, sull’isola di Formentera, Spagna. Michele Tortorici, legale del compagno della vittima, Ivan Sauna, ha confermato che la donna è deceduta per “cause naturali”. “Per questo motivo, dopo l’interrogatorio, si è disposta la libertà del signor Sauna”, ha detto l’avvocato del 51enne a LaPresse, preso in custodia ieri dalle autorità locali con l’accusa di omicidio. L’ipotesi smentita. Il sospetto della Guardia Civil – che aveva preso in custodia l’uomo accusato di omicidio – era che a uccidere la donna fosse stato proprio il compagno, per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

