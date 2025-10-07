Luisa Asteggiano non è stata uccisa Esclusa la morte violenta e il femminicidio | la verità dall' autopsia
Nuovi sviluppo sulla morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata senza vita la mattina presto di domenica 5 ottobre nel suo appartamento a Formentera. Il comando. 🔗 Leggi su Leggo.it
Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano «uccisa di botte» a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano non è stata picchiata, l'autopsia esclude morte violenta per l'italiana a Formentera - "L'autopsia su Luisa Asteggiano ha stabilito che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere"
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, colpo di scena: l'autopsia esclude la violenza. Si riparte da capo - Squadre della polizia giudiziaria e il laboratorio di analisi criminalistica del comando di Palma sono stati inviati sull'isola per indagare sulle