Luisa Asteggiano non è stata picchiata l’autopsia esclude morte violenta per l’italiana a Formentera
"L'autopsia su Luisa Asteggiano ha stabilito che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere” ha dichiarato la Guardia Civil che indaga sul decesso della 45ene italiana a Formentera. L'indagine sul decesso della donna resta aperta: si attendono esami tossicologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
