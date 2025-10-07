Luisa Asteggiano morta a Formentera | omicidio o incidente domestico? L' autopsia i lividi le urla Il compagno Ivan Sauna si difende | Dormivo l' ho trovata per terra

Omicidio o incidente domestico? Si indaga ancora sulle cause della morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, l'italiana trovata senza vita nel suo appartamento a Formentera dove viveva.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Luisa Asteggiano morta a Formentera: omicidio o incidente domestico? L'autopsia, i lividi, le urla. Il compagno Ivan Sauna si difende: «Dormivo, l'ho trovata per terra»

In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano

Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio

Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna

Luisa Asteggiano «uccisa di botte» a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna

Luisa Asteggiano morta a Formentera: oggi l'autopsia. I lividi, il compagno in cella, le liti|?Il fratello di lei: «Non era più la stessa» - X Vai su X

Si chiama #LuisaAsteggiano la donna italiana trovata morta a #Formentera, nel suo appartamento di #EsPujol domenica mattina 5 ottobre 2025. Secondo la Guardia Civil, sarebbe stata uccisa dal compagno #IvanSauna. Dalle prime ricostruzioni pubblicate d Vai su Facebook

Luisa Asteggiano morta a Formentera: omicidio o incidente domestico? L'autopsia, i lividi, le urla. Il compagno Ivan Sauna si difende: «Dormivo, l'ho trovata per terra» - Si indaga ancora sulle cause della morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, l'italiana trovata senza vita nel suo appartamento a Formentera dove viveva. ilmattino.it scrive

Luisa Asteggiano trovata morta a Formentera, il compagno accusato di omicidio - Morta di dolore e depressione o uccisa dal compagno che l’aveva accolta e con cui aveva una relazione a tratti burrascosa? Scrive ilmessaggero.it