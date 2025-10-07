Luisa Asteggiano morta a Formentera il compagno Ivan Sauna si difende | Era già deceduta un incidente

Ivan Sauna, il 51enne italiano arrestato ieri a Formentera per la morte della sua compagna Luisa Asteggiano, si difende sostenendo che al suo risveglio ha trovato la 45enne senza vita sul divano. Per il suo legale i lividi sul corpo erano precedenti ma per la polizia sarebbero compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano

