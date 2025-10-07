Luisa Asteggiano morta a Formentera | i lividi sul corpo e le urla sentite dai vicini Il compagno | L' ho trovata per terra è stato un incidente domestico

A Formentera era arrivata per allontanarsi dal suo passato. Luisa Asteggiano aveva scelto l'isola spagnola un anno e mezzo fa. Per lei rappresentava un modo per scappare dalla vita tormentata che aveva vissuto in Italia. A Bra (Cuneo), era originaria di qui, aveva avuto tante amarezze. Le morti. 🔗 Leggi su Today.it