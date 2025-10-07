Luisa Asteggiano morta a Formentera esclusa la violenza di genere | la verità dall' autopsia
Nuovi sviluppo sulla morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata senza vita la mattina presto di domenica 5 ottobre nel suo appartamento a Formentera. Il comando. 🔗 Leggi su Leggo.it
Luisa Asteggiano morta a Formentera: oggi l'autopsia. I lividi, il compagno in cella, le liti|?Il fratello di lei: «Non era più la stessa»
Si chiama #LuisaAsteggiano la donna italiana trovata morta a #Formentera, nel suo appartamento di #EsPujol domenica mattina 5 ottobre 2025. Secondo la Guardia Civil, sarebbe stata uccisa dal compagno #IvanSauna. Dalle prime ricostruzioni pubblicate d
Luisa Asteggiano morta a Formentera, esclusa la violenza di genere: la verità dall'autopsia - Nuovi sviluppo sulla morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata senza vita la mattina presto di domenica 5 ottobre nel suo appartamento a Formentera. Riporta leggo.it
Luisa Asteggiano morta a Formentera, l'autopsia: «Escluso evento violento». Incidente domestico? Il compagno Ivan Sauna: «Dormivo, l'ho trovata per terra» - Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera «non è avvenuta per un evento violento». Scrive ilmessaggero.it