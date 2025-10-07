Luisa Asteggiano morta a Formentera autopsia esclude femminicidio violento | Ivan Sauna aspetta il giudice

Luisa Asteggiano trovata morta a Formentera: l’autopsia esclude violenza. Il compagno Ivan Sauna sotto indagine, per il fratello è stato un incidente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

luisa asteggiano morta formenteraLuisa Asteggiano, l’autopsia esclude la morte violenta: “Attesi altri esiti per determinare le cause” - L'autopsia sul corpo di Luisa Asteggiano, 45enne trovata morta a Formentera, esclude l'evento violento. Come scrive ilfattoquotidiano.it

luisa asteggiano morta formenteraLuisa Asteggiano morta a Formentera, l'autopsia: «Escluso evento violento». Incidente domestico? Il compagno Ivan Sauna: «Dormivo, l'ho trovata per terra» - Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera «non è avvenuta per un evento violento». Segnala ilmattino.it

