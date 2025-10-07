Luisa Asteggiano l’autopsia esclude la morte violenta | Attesi altri esiti per determinare le cause
La morte di Luisa Asteggiano, l’italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera “non è avvenuta per un evento violento”. È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. “Dopo la realizzazione dell’autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte”, segnalano gli investigatori. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica comparirà oggi davanti al magistrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
