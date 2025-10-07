Luisa Asteggiano è morta per cause naturali Formentera Ivan Sauna scagionato da ogni sospetto torna in libertà
Busto Arsizio (Varese), 7 ottobre 2025 – Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa domenica a Formentera, ha sostenuto la sua innocenza nell'udienza di convalida oggi davanti al giudice del Tribunale di Ibiza. Alla luce dei risultati dell'autopsia, che hanno escluso una morte violenza della donna, il magistrato ha disposto la scarcerazione di Sauna, secondo quanto ha assicurato il suo avvocato difensore, Michele Tortici, citato dai media iberici, fra i quali il Diario de Ibiza. La 45enne originaria di Bra, nella provincia di Cuneo, era stata trovata nella sua abitazione a Es Pujols. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
