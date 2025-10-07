Luisa Asteggiano autopsia esclude morte violenta per la 45enne trovata senza vita a Formentera

Luisa Asteggiano non sarebbe morta a causa di “un atto violento”. Lo dichiara la Guardia Civil, citata da Diario De Ibiza, al termine dell’autopsia. La donna di 45 anni è stata trovata senza vita in un appartamento a Es Pujolsa, sull’isola di Formentera, Spagna. Il caso è attualmente “in attesa dei risultati degli ulteriori esami richiesti per determinare la causa del decesso”. In seguito al ritrovamento del corpo della vittima le autorità spagnole avevano fermato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano e residente sull’isola delle Baleari. L’ipotesi smentita. Il sospetto della Guardia Civil – che ha preso in custodia l’uomo accusato di omicidio – era che a uccidere la donna fosse stato proprio il compagno, per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

luisa asteggiano autopsia esclude morte violenta per la 45enne trovata senza vita a formentera

© Lapresse.it - Luisa Asteggiano, autopsia esclude morte violenta per la 45enne trovata senza vita a Formentera

