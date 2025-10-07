Secondogenito di Giuseppe e Teresa Zoccoli, Luigi Tenco nacque a Cassine (Alessandria) il 23 marzo 1938. All’età di 10 anni, unitamente al fratello Valentino ed ai genitori, si trasferì a Genova, studiando con profitto fino alla maturità ed iscrivendosi all’Università. Fin da adolescente peraltro, prese lezioni di pianoforte poiché la madre era rimasta folgorata dalla sua capacità nell’apprendimento, suonando ad orecchio un vecchio strumento trovato per caso in una canonica. Compagno di scuola di Bruno Lauzi, ben presto venne inserito nella famosa Scuola Genovese con altri cantautori quali lo stesso Lauzi, Umberto Bindi, Gino Paoli e Fabrizio De André, solo per citare i più noti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Luigi Tenco, il grande schermo poteva cambiare la sua storia