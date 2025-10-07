L’Ue stringe sulle coperture diplomatiche russe E si tuffa nella zona grigia
L’Unione europea ha deciso di intervenire sul fronte della sicurezza diplomatica, dopo mesi di allarmi lanciati dalle agenzie di intelligence e dai governi membri. Come riporta il Financial Times, il Consiglio ha trovato l’intesa per limitare la libertà di movimento dei diplomatici russi all’interno del territorio comunitario, in risposta all’aumento delle operazioni di sabotaggio attribuite a spie di Mosca coperte da status diplomatico. Incendi dolosi, cyberattacchi, manomissioni infrastrutturali e incursioni con droni vi sarebbe una campagna coordinata volta a destabilizzare i partner europei di Kyiv. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: stringe - coperture
Telesveva. . Andria si stringe attorno ai familiari di Nicola Casucci, il rider 18enne morto in un incidente stradale: commozione “silenziosa” ai funerali #andria #cronaca #funerali - facebook.com Vai su Facebook
Avanti insieme, Marche! Siamo alla vigilia di una sfida importante: le elezioni regionali. La @LegaSalvini nelle #Marche ha candidati forti, determinati e pronti. EOgni porta che si bussa, ogni mano che si stringe, ogni parola detta con sincerità vale più di mi - X Vai su X