L’Unione europea ha deciso di intervenire sul fronte della sicurezza diplomatica, dopo mesi di allarmi lanciati dalle agenzie di intelligence e dai governi membri. Come riporta il Financial Times, il Consiglio ha trovato l’intesa per limitare la libertà di movimento dei diplomatici russi all’interno del territorio comunitario, in risposta all’aumento delle operazioni di sabotaggio attribuite a spie di Mosca coperte da status diplomatico. Incendi dolosi, cyberattacchi, manomissioni infrastrutturali e incursioni con droni vi sarebbe una campagna coordinata volta a destabilizzare i partner europei di Kyiv. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ue stringe sulle coperture diplomatiche russe. E si tuffa nella zona grigia