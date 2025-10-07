L’Ue alza i dazi sull’acciaio per difendere la sovranità industriale
La Commissione europea si prepara ad alzare le barriere contro l’acciaio a basso costo proveniente da Paesi terzi, soprattutto la Cina. Bruxelles annuncerà quindi nuove misure per «difendere la sovranità europea anche nel campo dell’acciaio», come ha spiegato il commissario al Mercato interno Stéphane Séjourné in un incontro con alcuni giornali europei. Il piano, lo riporta il Sole 24 Ore in un articolo di Beda Romano, prevede due interventi principali: il raddoppio dei dazi doganali, dal venticinque al cinquanta per cento, e la riduzione del cinquanta per cento dei contingenti tariffari, cioè delle quote di importazione non soggette a tasse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
