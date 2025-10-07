Ludopatia | l’Abruzzo preoccupa per l’alta accessibilità al gioco

Il gioco resta, in Italia, un fenomeno diffuso e complesso, potenzialmente rischioso in alcune aree più di altre. L’Abruzzo, in tal senso, presenta un rischio medio-basso, secondo lo studio realizzato da Imco, che ha to un indice che misura il rischio di sviluppare comportamenti problematici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ludopatia: l’Abruzzo preoccupa per l’alta accessibilità al gioco

