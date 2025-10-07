Luciana Littizzetto attacca pure Papa Leone | Quanto ci manchi

Che Luciana Littizzetto si fosse imbarcata - in senso metaforico - sulla Flotilla lo si era già capito fin dai primissimi istanti. Ma, dopo la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa - ci ha pensato lei stesso a togliere ogni minimo dubbio. " Se non è genocidio questo, datemi voi un'altra parola per definirlo e io mi adeguo", ha scritto nella sua consueta letterina. Che poi ci sarebbe da chiederle perché si è mostrata sui social mentre festeggiava con una tazzina raffigurante Mao Zedong, lui sì autore di uno sterminio di massa. Ma tant'è. Luciana Littizzetto ha trovato un nuovo nemico. Oltre a Giorgia Meloni e, più in generale, tutto il governo di centrodestra, c'è da registrare quella che sembra essere una frecciatina velata a Leone XIV. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

