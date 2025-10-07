LUCCA COMICS & GAMES COMMUNITY AWARDS | torna per la III edizione il progetto che decreta opere e personaggi preferiti dalla community di LC&G
In arrivo, per la terza edizione, i Lucca Comics & Games Community Awards, il progetto che trasforma la community del festival in giudice per decretare le opere e i personaggi che nel corso dell’anno più hanno scaldato i cuori della fandom. Per questo 2025 l’iniziativa è powered by Amazon.it, che per la prima volta diventa partner esclusivo dei Lucca Comics & Games Community Award e renderà quindi possibile la realizzazione del progetto che mette al centro la “people’s choice”. I veri protagonisti sono proprio i fan, che vengono coinvolti attivamente, per riconoscere l’impatto culturale e l’importanza delle opere selezionate, evidenziando gli elementi che hanno portato al loro successo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: lucca - comics
