LUCCA COMICS & GAMES COMMUNITY AWARDS | torna per la III edizione il progetto che decreta opere e personaggi preferiti dalla community di LC&G

Nerdpool.it | 7 ott 2025

In arrivo, per la terza edizione, i  Lucca Comics & Games Community Awards, il progetto che trasforma la community del festival in giudice per decretare le opere e i personaggi che nel corso dell’anno più hanno scaldato i cuori della fandom. Per questo 2025 l’iniziativa è  powered by  Amazon.it,  che per la prima volta diventa  partner esclusivo dei Lucca Comics & Games Community Award  e renderà quindi possibile la realizzazione del progetto  che mette al centro la “people’s choice”. I veri protagonisti sono proprio i fan, che vengono coinvolti attivamente, per riconoscere l’impatto culturale e l’importanza delle opere selezionate, evidenziando gli elementi che hanno portato al loro successo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

