Lucarelli sotto attacco dopo le parole a Nancy Brilli a Ballando
“ Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico “, ha commentato Selvaggia Lucarelli a seguito delle parole dell’attrice sulla difficile settimana passata. Una risposta che Nancy Brilli non ha gradito e alla quale ha prontamente risposto: “ Non è una bella cosa quella che hai detto “. Prima della sua esibizione, l’attrice ha infatti raccontato di aver avuto una settimana molto difficile per la perdita della sua amata cagnolona Margot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Due giornaliste smascherano Selvaggia Lucarelli? Ora è lei quella sotto accusa: ecco cosa ha fatto
Selvaggia Lucarelli sotto accusa, una nota giornalista la inchioda: «Con Fedez e Ferragni si comportò diversamente»
Selvaggia Lucarelli sotto accusa: il confronto con il caso Ferragni-Fedez riaccende il dibattito
Marcella Bella a 'Ballando con le stelle 2025', i commenti dei giudici diventano un caso: cosa è successo Sotto accusa le frasi pronunciate da Selvaggia Lucarelli e altri membri della giuria della trasmissione Rai, dopo l'esibizione della cantante
Scontro Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle 2025/ Scoppia caos - Scontro Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle 2025, è caos: "Ti dari un pugno" "Minaccia di menarmi"
Ballando, Selvaggia Lucarelli attaccata dopo le parole a Nancy Brilli: "Ti darei un cazzotto". La replica - Dopo l'infelice frase della giurata nei confronti della concorrente, la nota critica di moda Daniela Fedi si è scagliata contro di lei con parole dure.