lucarelli sotto attacco dopo le parole a nancy brilli a ballando

“ Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico “, ha commentato Selvaggia Lucarelli a seguito delle parole dell’attrice sulla difficile settimana passata. Una risposta che Nancy Brilli non ha gradito e alla quale ha prontamente risposto: “ Non è una bella cosa quella che hai detto “. Prima della sua esibizione, l’attrice ha infatti raccontato di aver avuto una settimana molto difficile per la perdita della sua amata cagnolona Margot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

