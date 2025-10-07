Luca Telese | Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Segre Cos’ha scritto il conduttore dopo il caso negli studi di La7

«Ho letto con sconcerto le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre, definita non attendibile perché il dolore per ciò che ha vissuto nel lager la rende “poco lucida” ». Inizia così il post di Luca Telese, che su X critica le opinioni espresse a Fanpage dalla relatrice speciale Onu Francesca Albanese. «Trovo folle la metafora del malato di cancro che non potrebbe essere attendibile quando parla del cancro (il genocidio) perché solo l’oncologo (cioè lei, la Albanese) può parlare del cancro», scrive Telese. «Ovviamente sbaglia la Albanese come sbagliano gli azzeccagarbugli filo Netanyahu che in questi giorni usano le carte bollate per difendere le atrocità di Israele». 🔗 Leggi su Open.online

