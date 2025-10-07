Luca Telese | Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre

Luca Telese commenta le parole di Francesca Albanese su Liliana Segre dopo aver assistito alla fuga della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati dal suo programma In Onda. Sul suo profilo X, infatti, il giornalista ha scritto: “Ho letto con sconcerto le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre, definita non attendibile perché il dolore per ciò che ha vissuto nel lager la rende ‘poco lucida’ ed emotivamente ‘legata ad Israele’. Trovo folle la metafora del malato di cancro che non potrebbe essere attendibile quando parla del cancro (il genocidio) perché solo l’oncologo (cioè lei, la Albanese) può parlare del cancro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

