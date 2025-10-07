Luca Guadagnino | Julia Roberts è cinema amicizia e femminilità

(askanews) – Luca Guadagnino incantato da Julia Roberts. A Los Angeles il regista italiano ha sfilato sul red carpet del suo nuovo film, After the Hunt: Dopo la caccia, già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, Fuori concorso, e ha ribadito quanto si senta fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con l’attrice. «Julia è cinema, è amicizia, è femminilità», ha detto in francese, intervistato dalla France presse: «Sono così felice di aver avuto l’opportunità di lavorare con lei e di aver trovato grazie a questa collaborazione anche un’amicizia molto forte». GUARDA LE FOTO 10 curiosità e segreti di bellezza di Julia Roberts: da ieri a oggi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Luca Guadagnino: «Julia Roberts è cinema, amicizia e femminilità»

