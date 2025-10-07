Lovati a Corona sul caso Bossetti | Linea difensiva sbagliata Bisognava dire che lui e Yara erano amanti

Il legale di Sempio sullla vicenda Gambirasio: "Avrebbe dovuto farsi condannare ma per violenza sessuale con minorenne consenziente". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Lovati a Corona sul caso Bossetti: "Linea difensiva sbagliata. Bisognava dire che lui e Yara erano amanti"

In questa notizia si parla di: lovati - corona

Garlasco - Corona vs Lovati, Giletti con Freddi, La Collanina Misteriosa... - X Vai su X

LEGGI QUI: https://primapavia.it/altro/garlasco-lavvocato-lovati-a-fabrizio-corona-i-soldi-li-ho-presi-io Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Lovati choc: “Sempio ha perso casa e rischia a lavoro”/ “Il Dna è stato rubato!” - L’avvocato Massimo Lovati torna a scagliarsi contro la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che punta il dito contro il suo cliente, Andrea Sempio, accusato di concorso in omicidio in relazione a ... Secondo ilsussidiario.net

Omicidio Yara Gambirasio, caso può riaprirsi? Bossetti accede ai reperti/ Scenari tra svolte e nodo revisione - Omicidio Yara Gambirasio, tra svolte e ipotesi revisione: caso può riaprirsi dopo che Bossetti ha ottenuto accesso ai reperti? Da ilsussidiario.net