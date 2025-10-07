Louis Vuitton | La Maison come Santuario

Quando le porte del Louvre si chiudono al pubblico, Parigi svela il suo volto più segreto. È un martedì e attraversare il museo deserto, con la Nike di Samotracia che si erge solitaria e maestosa senza la folla abituale, è già un privilegio che fa vibrare la pelle. Ma Nicolas Ghesquière aveva preparato per noi qualcosa di ancora più intimo: gli appartamenti estivi di Anna d'Austria, Regina di Francia, appena restaurati, sette sale dalle pareti di marmo rosso e dai soffitti dorati, ornati da affreschi seicenteschi che raccontano storie di potere e bellezza. Entro in queste stanze e mi sento avvolta da secoli di storia francese, eppure tutto parla di presente.

