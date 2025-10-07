Lotta ai tumori Emilia Romagna in prima linea sulla prevenzione | Adesioni in crescita
La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio ruolo di riferimento nazionale nella tutela della salute pubblica e nella promozione della prevenzione oncologica. I dati presentati in Regione mostrano un trend positivo: cresce l’adesione ai programmi di screening gratuiti, con un significativo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: lotta - tumori
Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi
Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo
Helen Mirren nel cantiere del centro per la lotta ai tumori: “Struttura straordinaria”
L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha organizzato la sua terza edizione dell’evento che coinvolge oltre 30 città sul territorio nazionale: 130 i partecipanti nel centro costiero Vai su Facebook
Usa: Ai usata nella lotta contro i tumori pediatrici - X Vai su X
Tumori. In Emilia-Romagna dimiuisce l’incidenza anche grazie agli screening - Romagna fanno registrare adesioni del 73,0%, 67,6% e 53,3%, con segnali positivi sull’incidenza dei tumori. Secondo quotidianosanita.it
In Emilia-Romagna calano incidenza e mortalità dei tumori grazie agli screening gratuiti. Nuova campagna sul colon retto “L’hai fatta?” - Romagna la prevenzione si traduce in dati concreti: meno tumori e meno mortalità. Scrive ravennanotizie.it