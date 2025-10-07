Una visita medica prenotata con urgenza è stata fissata sei mesi dopo il decesso della paziente che l’aveva richiesta. È quanto accaduto all’ ospedale della Murgia “Fabio Perinei” di Altamura, in Puglia, dove - secondo le ricostruzioni di Repubblica - lo scorso febbraio una donna aveva richiesto una visita per la terapia del dolore. Tuttavia, la data proposta dal sistema era il 6 ottobre, oltre sei mesi più tardi. Il giorno dell’appuntamento, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il Centro Unico di Prenotazione (Cup) avrebbe contattato il marito della paziente per chiedere spiegazioni sull’assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ospedale la chiama per una visita, ma è morta da sei mesi. Aperta un'inchiesta in Puglia