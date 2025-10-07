L' oroscopo di oggi - martedì 7 ottobre 2025

7 ott 2025

Ariete ??. Oggi la Luna nel tuo segno zodiacale, caro Ariete offre una forte spinta interiore: sfrutta questa energia per affrontare nuove sfide, specie in campo pratico. In amore, ti consiglio di abbattere un po’ le barriere de l’orgoglio: sii aperto e autentico, potresti consolidare un legame. Nel lavoro come ti dicevo, la tua determinazione alla fine paga: non temere di proporre idee l fuori dagli schemi. Attenzione solo a non essere troppo impulsivo con le finanze. In generale, giornata dinamica che ti invita ad agire con coraggio e chiarezza. Sei più forte ora e te lo meriti. Toro ??. La giornata caro Toro con la Luna nel settore legato all’ introspezione porta equilibrio e momenti di riflessione utili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

