L’Orologio e il Calendario diventano più smart sui Galaxy tablet con One UI 8

Tuttoandroid.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

One UI 8 aggiorna i tablet Samsung con Orologio e Calendario ottimizzati per grandi schermi e nuove funzioni più smart. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

l8217orologio e il calendario diventano pi249 smart sui galaxy tablet con one ui 8

© Tuttoandroid.net - L’Orologio e il Calendario diventano più smart sui Galaxy tablet con One UI 8

In questa notizia si parla di: orologio - calendario

Cerca Video su questo argomento: L8217orologio Calendario Diventano Pi249