Loreto completati i lavori al polo dell’infanzia Meucci | giardino completamente rinnovato

Bergamonews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Sono stati completati i lavori di riqualificazione degli spazi esterni del polo dellinfanziaMeucci”, che hanno interessato integralmente i giardini sia dell’asilo nido sia della scuola dell’infanzia. I lavori hanno riguardato la sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi esterni perimetrali alle scuole e dell’arena semicircolare, il rifacimento della pavimentazione antitrauma con tappeto drenante e la sostituzione dei giochi esistenti, ormai fortemente ammalorati, con nuove attrezzature ludiche realizzate in materiali durevoli e sostenibili, in linea con i criteri ambientali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

loreto completati i lavori al polo dell8217infanzia meucci giardino completamente rinnovato

© Bergamonews.it - Loreto, completati i lavori al polo dell’infanzia “Meucci”: giardino completamente rinnovato

In questa notizia si parla di: loreto - completati

Ancora lavori all’Helvia Recina, per la Macerata-Loreto si parte da Villa Potenza - Loreto il punto di ritrovo e partenza dei pellegrini sarà il rinnovato Centro Fiere di Villa Potenza dove, ... Come scrive corriereadriatico.it

Completati i lavori all'ex macello di Campobasso - Oggetto di un articolato intervento di riqualificazione finanziato con 2 milioni di euro provenienti dal Bando ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Loreto Completati Lavori Polo