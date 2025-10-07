Loreto completati i lavori al polo dell’infanzia Meucci | giardino completamente rinnovato
Bergamo. Sono stati completati i lavori di riqualificazione degli spazi esterni del polo dell’infanzia “Meucci”, che hanno interessato integralmente i giardini sia dell’asilo nido sia della scuola dell’infanzia. I lavori hanno riguardato la sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi esterni perimetrali alle scuole e dell’arena semicircolare, il rifacimento della pavimentazione antitrauma con tappeto drenante e la sostituzione dei giochi esistenti, ormai fortemente ammalorati, con nuove attrezzature ludiche realizzate in materiali durevoli e sostenibili, in linea con i criteri ambientali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
