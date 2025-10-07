Lorenzo Perone è viterbese e ha soli 13 anni il vicecampione italiano di surf skate
È viterbese, ha soli 13 anni ed è vicecampione italiano di surf skate. Si chiama Lorenzo Perone e il 2 ottobre è stato premiato dall'amministrazione comunale di Palazzo dei Priori con un attestato di merito sportivo. Il giovane talento viterbese, alla sua prima partecipazione a un campionato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
