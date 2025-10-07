Lorenzo Paramatti l'ultimo calciatore italiano in Israele | Avevo la cabina armadio | era un bunker

L'ultimo calciatore italiano a giocare in Israele racconta qual è stata la sua esperienza e cosa ha provato quando, il 7 ottobre 2023, si ritrovò in uno scenario di guerra dopo l'attacco di Hamas. "Vedevo le scie dei razzi anti-missile. Avevo un bunker in casa, mi dissero: chiuditi qui e restaci, non accadrà nulla".

