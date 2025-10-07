Lorenzo Finn brinda ad un’altra vittoria | successo in solitaria alla Coppa San Daniele

Un’ora dopo il successo a Varese di Tadej Pogacar, arriva anche la vittoria di un altro fresco campione iridato. Stiamo parlando del recente oro mondiale U23 Lorenzo Finn, che si è risollevato dopo la delusione dei Campionati Europei (10°) ed il 31° posto alla Coppa Agostoni trionfando in solitaria a San Daniele del Friuli nella Coppa Città di San Daniele 2025. Il promettente diciottenne della Red Bull-Bora Rookies (squadra di sviluppo del team di Primoz Roglic e Giulio Pellizzari) era il protagonista più atteso ed in effetti ha rispettato il suo ruolo di favorito, vincendo per distacco con il piglio del dominatore l’88ma edizione di una delle classiche più prestigiose ed importanti del calendario italiano giovanile su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

