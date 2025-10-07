Lorenzo Finn brinda ad un’altra vittoria | successo in solitaria alla Coppa San Daniele
Un’ora dopo il successo a Varese di Tadej Pogacar, arriva anche la vittoria di un altro fresco campione iridato. Stiamo parlando del recente oro mondiale U23 Lorenzo Finn, che si è risollevato dopo la delusione dei Campionati Europei (10°) ed il 31° posto alla Coppa Agostoni trionfando in solitaria a San Daniele del Friuli nella Coppa Città di San Daniele 2025. Il promettente diciottenne della Red Bull-Bora Rookies (squadra di sviluppo del team di Primoz Roglic e Giulio Pellizzari) era il protagonista più atteso ed in effetti ha rispettato il suo ruolo di favorito, vincendo per distacco con il piglio del dominatore l’88ma edizione di una delle classiche più prestigiose ed importanti del calendario italiano giovanile su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - finn
Marino Amadori: “Lorenzo Finn farà vedere nel 2026 il suo valore, fatta l’Italia per l’Avenir. Pellizzari può crearsi spazio”
Tour de l’Avenir 2025: l’Italia punta a far bene con Lorenzo Finn e Davide Donati
Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn
, ? Campione del mondo Under 23, Lorenzo Finn è il nuovo talento del ciclismo italiano! Con Simo Chiarion e Mario Chiesa parliamo di grinta, classe e del nuovo fenomeno che ispira il termine “”! - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Agostoni 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Del Toro cerca il bis, c’è Lorenzo Finn - - X Vai su X
Lorenzo Finn brinda ad un’altra vittoria: successo in solitaria alla Coppa San Daniele - Un'ora dopo il successo a Varese di Tadej Pogacar, arriva anche la vittoria di un altro fresco campione iridato. Secondo oasport.it
Quarto posto per Lorenzo Finn ai Mondiali Under 23 - Dopo quasi quaranta minuti di gara sono meno di cinque secondi quelli che separano Lorenzo Mark Finn dalla medaglia d'argento mondiale Under 23 nella cronometro di Kigali. Lo riporta rainews.it