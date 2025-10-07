Lorenzin rilancia | Italia capofila di una strategia Ue sull’Alzheimer
Beatrice Lorenzin chiede che l’Italia assuma la guida di una strategia europea sull’Alzheimer, con regole omogenee di accesso alle cure, percorsi di reclutamento dei pazienti chiari e una governance capace di sostenere l’innovazione senza incrinare gli equilibri economici del sistema sanitario. Un invito che nasce a Bologna, dove il dibattito internazionale ha riportato al centro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Global Health Security Agenda. Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale per i prossimi 5 anni - Il Ministro Lorenzin e il Presidente Aifa Pecorelli: “Importante riconoscimento scientifico e culturale internazionale per il ... Scrive quotidianosanita.it
Lorenzin: “Ricerca italiana potrà contare su un fondo pubblico per sviluppare progetti e linee che non interessano agli investitori privati” - Così la ministra della Salute intervenendo al 5° Convegno Nazionale sulla Ricerca da Promotori no profit promosso da ... Riporta quotidianosanita.it