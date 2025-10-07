Lorenzin rilancia | Italia capofila di una strategia Ue sull’Alzheimer

Beatrice Lorenzin chiede che l’Italia assuma la guida di una strategia europea sullAlzheimer, con regole omogenee di accesso alle cure, percorsi di reclutamento dei pazienti chiari e una governance capace di sostenere l’innovazione senza incrinare gli equilibri economici del sistema sanitario. Un invito che nasce a Bologna, dove il dibattito internazionale ha riportato al centro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

