L' Orchestra Multietnica di Arezzo ospita Dario Brunori nel doppio evento Cultura contro la paura
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Tra Monte San Savino e Castiglion Fiorentino è di scena l'inaspettato incontro tra l'OMA, Dario Brunori e I Benvegnù in un concerto omaggio ad un cantautore indimenticabile, Paolo Benvegnù Orchestra Multietnica di Arezzo, I Benvegnù e Dario Brunori. Tre protagonisti d'eccezione per due serate speciali riuniti in un evento unico, intenso e poetico con il sapore dell'esclusività e dell'amicizia. Protagonista l'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink che nei giorni di martedì 4 novembre presso il Teatro Verdi di Monte San Savino (ore 21:15) e mercoledì 5 novembre presso il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino (ore 21:00) salirà alla ribalta con il concerto dal titolo “Culture contro la paura – omaggio a Paolo Benvegnù”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
