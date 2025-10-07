L' ora di tutti | iniziate le riprese del film d' esordio alla regia di Stefania Rocca
Come altre colleghe e colleghi, anche Stefania Rocca passa dietro la macchina da presa col film L'ora di tutti, le cui riprese sono iniziate il 26 settembre a Otranto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
