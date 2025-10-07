L’ora dei predatori è la perfetta mimesi del nostro tempo entropico

Bisogna creare una nuova categoria per “L’ora dei predatori”. Una categoria editoriale che metta insieme la forma narrativa del racconto, la ponderatezza del saggio e una scrittura ritmica, elegante, leggera. Potrebbe persino essere definito un “libello” morale, perché il filo che lega gli argomenti è intinto nell’inchiostro dell’etica, e sempre con lievità. Vede la fenomenologia del potere, anzi, delle società occidentali, tanto che vien da pensare alle “Lettere persiane” di Montesquieu, romanzo epistolare, illuminista, in cui si osserva e giudica la società francese del tempo con ironia, satira, ma anche con riflessioni filosofiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

