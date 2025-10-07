L’operatore umanitario Giudetti fuori da Gaza | Israele mi ha rifiutato l’ingresso Scomodo perché raccontavo quello che vedevo

“Purtroppo non posso più rientrare a Gaza. Israele mi ha rifiutato l’ingresso “. Così l’operatore umanitario delle Nazioni Unite, Gennaro Giudetti, in un video pubblicato sui social fa sapere che non potrà più tornare nella Striscia. “Per entrare a Gaza bisogna sempre chiedere il permesso a Israele”, specifica, sottolineando di essere uno dei pochi internazionali a raccontare “tutti i giorni quello che succede sul campo”. “Ero scomodo per Israele”, denuncia, ricordando che la stampa internazionale non può entrare. Ora Giudetti è in Italia e da qui, annuncia, andrà “da nord a sud per fare incontri e raccontare ciò che ho visto a Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

