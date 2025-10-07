L’onda verde della nuova Atalanta Ahanor e Bernasconi i predestinati

Il nuovo che avanza nell’ Atalanta sono i volti giovani del 17enne Honest Ahanor e del non ancora 22enne Lorenzo Bernasconi, titolari e in campo per tutti i novanta minuti la scorsa settimana sia in Champions contro il Bruges che in campionato contro il Como. Forze fresche, e pronte subito, per una Dea falcidiata dagli infortuni ma competitiva ad alto livello grazie a questi ragazzi che, nei programmi estivi, almeno per questi primi mesi di stagione, avrebbero dovuto giocare poco e intanto crescere e imparare negli allenamenti quotidiani a Zingonia sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato è stato scelto anche per questo, per la sua bravura nel forgiare talenti giovani e ancora grezzi: a Verona ha lanciato Ilic, Amrabat, Kumbulla, a Torino ha plasmato Buongiorno, Ricci e Singo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

