L'onda della Flotilla si infrange anche sullo scoglio delle elezioni regionali in Calabria. E lo fa con una forza devastante, tale da mettere seriamente in dubbio la narrazione di questi ultimi giorni sulle "magnifiche piazze" che stanno cambiando il corso della politica. Al netto della sciagurata idea della sinistra di candidare il fallimentare grillino Pasquale Tridico, non a caso detto Pasquale Cetto La Qualunque, il doppio ko elettorale in sette giorni (una settimana fa era toccato alle Marche) stride con l'ipotesi che gli italiani siano disperati e in rivolta contro il governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'onda alla deriva