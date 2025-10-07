Lombardia via libera alla caccia sui valichi montani | la legge regionale si adegua
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza, con 43 voti favorevoli e 18 contrari, la modifica alla normativa regionale sulla caccia che recepisce quanto stabilito dalla recente legge nazionale sulla promozione delle zone montane. La novità principale riguarda l'abolizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lombardia - libera
Meloni doppietta e testamento. Dopo le Marche via libera alla Lega in Veneto in cambio della Lombardia
L’Alta Valtellina ha mille percorsi possibili ? Ma, a Bormio, tutte le piste sono in discesa libera… verso un weekend da campioni #UnaRegioneDaRecord #LombardiaQuiPuoi #MilanoCortina2026 Attilio Fontana Lombardia Notizie Online Vai su Facebook
San Siro: via libera alla vendita, il voto nella notte. Dopo una seduta fiume, passa con 24 voti - sindaco incluso - la delibera per la cessione del Meazza a Inter e Milan. Tre consiglieri di Forza Italia escono dall'aula - X Vai su X
Lombardia, via libera alla caccia sui valichi montani: la legge regionale si adegua - Il Consiglio regionale approva con 43 voti favorevoli la modifica alla legge sulla caccia: abolito il divieto sui valichi delle rotte migratorie ... Come scrive leccotoday.it
Lombardia, nuove regole su caccia e ambiente: via libera alla legge sui valichi montani - È stato approvato oggi, lunedì 6 Ottobre, dal Consiglio Regionale della Lombardia il progetto di legge che modifica la Legge ... Scrive resegoneonline.it