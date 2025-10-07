Lomazzo lite di coppia tra turisti inglesi in hotel | lui perde parte di un orecchio intervengono i carabinieri

Lite furiosa tra fidanzati nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre in un hotel di Lomazzo. Poco dopo mezzanotte e mezza due giovani turisti inglesi, di 20 e 23 anni, avrebbero iniziato a discutere animatamente all’interno della struttura di via Ceresio. Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lomazzo - lite

Turisti ebrei aggrediti a Venezia con minacce e schiaffi - Una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Coppia di turisti ebrei vestiti con abiti tradizionali presa a schiaffi a Venezia. Denunciati due tunisini - Una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free ... Scrive huffingtonpost.it