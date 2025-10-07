L’omaggio al maestro Muti In dono il Primo Tricolore

Dopo le polemiche di dieci giorni fa col Primo Tricolore consegnato alla ‘divisiva’ relatrice Onu, Francesca Albanese, stasera alle 20,30 il sindaco Marco Massari omaggerà – con la stessa onorificenza e sul medesimo palco del teatro Valli – il maestro d’orchestra Riccardo Muti. Un invito – quello dell’Amministrazione e della Fondazione I Teatri – che difficilmente troverà qualcuno in disaccordo, nell’auspicio che sarà un evento senza polemiche. Muti dirigerà al Municipale la sua Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’. Un evento eccezionale, che segna un ritorno molto atteso dal pubblico, a dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto a Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

