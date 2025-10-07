L’omaggio al maestro Muti In dono il Primo Tricolore
Dopo le polemiche di dieci giorni fa col Primo Tricolore consegnato alla ‘divisiva’ relatrice Onu, Francesca Albanese, stasera alle 20,30 il sindaco Marco Massari omaggerà – con la stessa onorificenza e sul medesimo palco del teatro Valli – il maestro d’orchestra Riccardo Muti. Un invito – quello dell’Amministrazione e della Fondazione I Teatri – che difficilmente troverà qualcuno in disaccordo, nell’auspicio che sarà un evento senza polemiche. Muti dirigerà al Municipale la sua Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’. Un evento eccezionale, che segna un ritorno molto atteso dal pubblico, a dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto a Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: omaggio - maestro
L'omaggio a Sidio Corradi: "Un grande genoano, un maestro di calcio" | Video
Le immortali melodie di Morricone. Sotte le stelle l’omaggio al maestro
L'omaggio alla Madonna, nuove corone per la Regina di Farri: realizzate dal maestro Affidato
Sabato 4 ottobre Suonare per rendere omaggio al mio Maestro Emilio Soana è stata una delle esperienze più difficili che abbia mai vissuto nella mia carriera musicale. Tutto è diventato ancora più complesso nel momento in cui ho dovuto suonare la sua parte Vai su Facebook
Renzi: «Rendo omaggio a un Maestro, negli anni del governo l'ho sentito vicino. Quella cena da Obama» - X Vai su X