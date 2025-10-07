Loki sarà l’ultimo membro dell’equipaggio di luffy in one piece

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di One Piece continua a sorprendere i fan con nuovi sviluppi e personaggi che arricchiscono la narrazione. Tra le recenti rivelazioni, l’introduzione del principe Loki di Elbaf si distingue come uno degli elementi più intriganti, potenzialmente destinato a cambiare le sorti della saga finale. Questo articolo analizza il ruolo di Loki, il suo possibile inserimento nella ciurma di Cappello di Paglia e le implicazioni che questa figura potrebbe avere sulla conclusione della serie. l’introduzione di loki nel mondo di one piece. chi è il principe Loki di Elbaf. Loki si presenta come una figura misteriosa e controversa, conosciuta come il “Principe Maledetto” dell’isola gigante di Elbaf. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

