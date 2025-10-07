Una notifica sul cellulare, la mail tanto attesa e la graduatoria finalmente pubblicata. Così si è sbloccato uno stallo durato tre lunghe settimane: ora i figli di un gruppo di genitori arrivati fin da Pantelleria possono entrare al convitto Regina Elena di Sansepolcro e raggiungere i compagni che dal 14 settembre già vivono negli alloggi messi a disposizione ogni anno dall’ Inps. Il convitto accoglie studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, figli (o orfani) di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici o iscritti alla Gestione Magistrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’odissea del convitto. Arrivati da Pantelleria fuori casa venti giorni: "Solo ora il via libera"