L’odissea del convitto Arrivati da Pantelleria fuori casa venti giorni | Solo ora il via libera
Una notifica sul cellulare, la mail tanto attesa e la graduatoria finalmente pubblicata. Così si è sbloccato uno stallo durato tre lunghe settimane: ora i figli di un gruppo di genitori arrivati fin da Pantelleria possono entrare al convitto Regina Elena di Sansepolcro e raggiungere i compagni che dal 14 settembre già vivono negli alloggi messi a disposizione ogni anno dall’ Inps. Il convitto accoglie studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, figli (o orfani) di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici o iscritti alla Gestione Magistrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: odissea - convitto
BORGO IN SCENA 2025 presenta 'ODISSEA' di Omero interpretata da GIANLUIGI TOSTO l'appuntamento, sabato 13 settembre ore 20.00 a Lecce, alla Biblioteca Bernardini - ex Convitto Palmieri "Odissea" è il secondo spettacolo della trilogia "Il Canto e la Me Vai su Facebook
L’odissea del convitto. Arrivati da Pantelleria fuori casa venti giorni: "Solo ora il via libera" - La graduatoria arriva in ritardo, i ragazzi appesi ad alberghi e ostelli "I figli dei dipendenti pubblici dentro e quelli dei privati no: grave disagio" . Lo riporta msn.com