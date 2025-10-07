Lodi diventa capitale della formazione

La città si prepara ad accogliere il XXXVIII convegno nazionale dell’Associazione Italiana Formatori (AIF), in programma dal 9 all’11 ottobre, che porterà in città oltre 300 esperti e professionisti del mondo della formazione. Un evento di respiro nazionale al cui centro ci sarà una fitta rete di scuole, istituzioni, associazioni e mondo del lavoro. Ad inaugurare i lavori sarà lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, con una Lectio Magistralis ispirata al suo celebre saggio “L’ora di lezione“, in programma giovedì alle 15 nel Teatro alle Vigne. Il convegno, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, rappresenta un’occasione importante di confronto sui temi dell’ innovazione didattica e della formazione continua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi diventa capitale della formazione

Lodi diventa capitale della formazione - "Vivere la formazione significa lasciare un'impronta e generare cambiamento", ha spiegato Silvia Giudici, presidente regionale di AIF e "anima" dell'iniziativa, che ha voluto ringraziare l'assessore ...

Formazione professionale a Lodi, la forza del progetto T-Lab: sei nuovi centri qualificati - Finanziato con un milione e 910mila euro si rivolge a chi esce dalle scuole medie ma anche ai cosiddetti Neet che non studiano e neppure hanno ancora un impiego Lodi – Formazione professionale sempre ...