Spunta una riunione segreta prima del lockdown di marzo 2020. Un lockdown strombazzato molte ore prima - tanto che le stazioni del Nord vennero prese d'assalto - per una fuga di notizie su cui non si è mai indagato abbastanza. Ma ciò che non ha scoperto l'inchiesta della Procura di Bergamo su epidemia colposa e mancata Zona rossa conseguente alla mancata applicazione del Piano pandemico lo si è saputo oggi in commissione Covid (presieduta dal Fdi Marco Lisei) con l'audizione di uno degli ex membri del Cts. Luca Richeldi oggi è il direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia e del Cemar (Centro malattie dell'apparato respiratorio) del Policlinico universitario Agostino Gemelli.

© Ilgiornale.it - Lockdown Covid, spunta la riunione segreta con Conte