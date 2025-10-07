Lobotka lascia la nazionale e torna a Napoli a causa di un infortunio muscolare

«Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo». Lo si legge sul sito della federcalcio della Slovacchia in cui vi è scritto che Calzona ha informato che «Lobotka si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio e i risultati non sono stati soddisfacenti al punto da escludere il due volte miglior calciatore dell’anno dalla squadra». 🔗 Leggi su Primacampania.it

