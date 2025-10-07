Lobotka fuori almeno un mese Salta anche l’Inter

Arrivano novità in merito all’infortunio di Stanislav Lobotka. Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali al quale il centrocampista era stato sottoposto ieri nel ritiro della Slovacchia. Il calciatore tornerà a Napoli in queste ore, costretto a non rispondere alla convocazione, non prima però di aver saputo la diagnosi esatta del suo infortunio. Si tratta di un problema muscolare che lo terrà ai box per circa un mese. Salterà anche l’Inter e non solo. A seguire quanto scritto dal Corriere dello Sport sulle sue condizioni. Lobotka fuori per un problema muscolare: salta anche l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

