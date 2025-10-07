Lobotka fuori almeno un mese Salta anche l’Inter
Arrivano novità in merito all’infortunio di Stanislav Lobotka. Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali al quale il centrocampista era stato sottoposto ieri nel ritiro della Slovacchia. Il calciatore tornerà a Napoli in queste ore, costretto a non rispondere alla convocazione, non prima però di aver saputo la diagnosi esatta del suo infortunio. Si tratta di un problema muscolare che lo terrà ai box per circa un mese. Salterà anche l’Inter e non solo. A seguire quanto scritto dal Corriere dello Sport sulle sue condizioni. Lobotka fuori per un problema muscolare: salta anche l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: lobotka - fuori
Napoli, infortunio Politano e Lobotka: stiramento per lo slovacco, sarà fuori un mese
Lobotka, fuori (almeno) un mese. Salta anche l’Inter Il centrocampista azzurro rientrerà a Napoli (dopo esser stato visitato dallo staff medico della Slovacchia) per ulteriori controlli, ma le prime valutazioni parlano di uno stiramento muscolare https://www.ilnapol - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, lesioni per Politano e Lobotka: quanto staranno fuori, quali gare saltano e chi gioca al loro posto. E si ferma anche Milinkovic-Savic https://msn.com/it-it/sport/other/napoli-lesioni-per-politano-e-lobotka-quanto-staranno-fuori-quali-gare-saltano-e-chi-gio - X Vai su X
Lobotka, fuori (almeno) un mese. Salta anche l’Inter - Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali: le ultime ... ilnapolista.it scrive
Infortunio Lobotka, brutte notizie per il Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - I controlli a cui si è sottoposto in Slovacchia non portano buone notizie: nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti ... Scrive corrieredellosport.it