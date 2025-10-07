Lo Svincolo Sassella post olimpico arriva in Parlamento | Opera necessaria ma non con questo progetto
SONDRIO – Lo svincolo della Sassella è un’opera necessaria che va realizzata con alcune modifiche rispetto al progetto originario. Ritorna alla carica, con un’interrogazione parlamentare, il Partito democratico che, come ha sempre ribadito, ritiene l’opera centrale per la viabilità della Valtellina, ma sottolinea sia necessario tenere in considerazione il parere della Soprintendenza e quindi apportare delle modifiche al tracciato. Si ricorda che il progetto è esecutivo, dopo l’approvazione del commissario straordinario al termine della conferenza dei servizi, e che quindi i committenti potranno effettuare l’opera senza tener conto delle osservazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
