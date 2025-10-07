Lo sviluppo passa dal turismo Marras e il modello Castiglione | Maremma sempre più centrale
Castiglione della Pescaia, 7 ottobre 2025 –Il turismo come volano per l’economia. E un territorio, quello di Castiglione della Pescaia, che ’fa scuola’ al resto della Toscana. E’ questo il tema che è stato sviluppato ieri pomeriggio nella sala consiliare di Castiglione da Leonardo Marras, assessore regionale al turismo e candidato alle prossime regionali insieme al Eugenio Giani, il sindaco della Piccola Svizzera, Elena Nappi e l’onorevole del Partito Democratico Simona Bonafè. Ed è proprio da Castiglione, che anche quest’anno, in controtendenza con le altre città di mare, ha registrato un incremento dei flussi, che parte un disegno di legge, presentato da Simona Bonafè e Marco Simiani, di valorizzazione i Comuni turistici attraverso misure di sostegno all’erogazione dei servizi pubblici nelle piccole località soggette a rilevanti flussi turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
