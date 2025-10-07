Lo stupro poi l' orecchio staccato a morsi | l' orrore dello straniero

Notte di paura a Sondrio dove una donna di 44 anni è stata aggredita, violentata e rapinata da un giovane straniero. L'uomo, un 24enne originario del Mali, residente nel centro di accoglienza di Colorina, avrebbe staccato a morsi l'orecchio della vittima. Ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. La donna, trovata in strada sanguinante e in stato di semiconscienza, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale locale. Le sue condizioni di salute sono precarie, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione choc. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, la brutale aggressione è avvenuta alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

